Sinistra italiana: stop primarie in Piemonte

“Alla riunione di ieri sera abbiamo quindi ribadito che in questa fase non servono accelerazioni verso le primarie, ma occorre lavorare per costruire un programma comune facendo convivere legittime differenze di punti di vista. Ci rivolgiamo al Pd, ai 5Stelle, alle forze moderate e liberali e a tante liste civiche e municipaliste: prevalga la ricerca dell’accordo, guardando allo sforzo che si sta facendo anche in altri territori”. Ad affermarlo in una nota sono la capogruppo di Luv in Consiglio regionale Silvana Accossato, la capogruppo di Sinistra ecologista in Sala Rossa Alice Ravinale, i segretari di Sinistra italiana a Torino e a livello regionale Roberto Bacchin e Fiammetta Rosso. “Prima di fissare date o discutere regolamenti per le primarie di coalizione – concludono –, serve il tempo per delineare un percorso chiaro di confronto sul programma e per cercare di costruire così la coalizione”.