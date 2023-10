Il diritto (allo studio) di Sciretti

Dicono che… nel tripudio di felicitazioni pubbliche, che gli hanno recapitato tra gli altri Alberto Cirio, l’assessora all’Università Elena Chiorino, il capo del suo partito (la Lega) Riccardo Molinari, in tanti si siano domandati se nel frattempo lui del diritto allo studio abbia beneficiato. Sì perché c’è chi ha trovato quasi paradossale che la nomina a capo dell’Associazione nazionale degli organismi del diritto allo studio sia andata proprio ad Alessandro Sciretti, che già è al vertice dell’ente piemontese (Edisu) e che in un’aula universitaria non c’è mai entrato se non come… relatore. Ma d’altronde lo stesso Sciretti è anche vicepresidente europeo del Council for student affairs: insomma si sta occupando del diritto allo studio di tutti i cittadini europei, dove lo trova il tempo per mettercela lui la testa sui libri?