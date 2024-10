A Torino l'edizione 2025 di Iod Industrial Opportunity Days

Si terrà a Torino, dal 12 al 13 giugno 2025, la prossima edizione di Industrial Opportunity Days, evento organizzato ogni due anni da Ilo Network Italia, organismo che riunisce prestigiose realtà nell'ambito della ricerca scientifica. L'appuntamento è rivolto alle piccole e medie imprese interessate a partecipare a gare di appalto e a rientrare così tra i possibili fornitori di laboratori e centri di R&S nazionali e internazionali. L'esito positivo della candidatura, presentata congiuntamente da Camera di commercio di Torino e Ceipiemonte nel mese di aprile, è stato annunciato ieri sera a Trieste, a conclusione del Big Science Business Forum, evento internazionale di incontro tra infrastrutture della ricerca, laboratori scientifici e industria in Europa. Al Big Science Business Forum di Trieste il Piemonte ha preso parte con 6 imprese espositrici e una ventina di aziende rappresentate all'interno dello stand collettivo. "Ringraziamo Ilo Network Italia per questa valorizzazione del territorio piemontese e delle competenze del suo sistema imprenditoriale e della ricerca: per noi questa assegnazione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto finora nell'accompagnamento alle imprese nella partecipazione alle gare internazionali, soprattutto attraverso il progetto Tender. Per le nostre imprese è una straordinaria opportunità per ampliare mercati e aggiudicarsi commesse: il valore dei bandi di gara e delle call proposte dalle Bso Big Science Organizations raggiungerà nei prossimi 5 anni i 10 miliardi di euro" afferma Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino.