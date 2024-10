Riparte mobilitazione No Tav, presidio contro gli espropri

Una nuova mobilitazione contro la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Da domani gli attivisti del movimento No Tav allestiranno un presidio a San Giuliano (Torino) di Susa, sui terreni - affermano - che devono essere espropriati per la realizzazione della stazione internazionale della Tav. "Nel mese di ottobre dovrebbe iniziare l'iter per portare a termine le procedure di esproprio- spiegano dal movimento - La furia devastatrice di chi vede la Valsusa come un mero corridoio di passaggio da distruggere e cementificare e fonte di guadagni facili, non può e non deve avere la strada spianata verso l'ennesimo scempio da compiere sul nostro territorio. È arrivato di nuovo il momento di difendere la nostra valle da quest'opera inutile ed ecocida". Il presidio è dedicato a Sole e Baleno, ovvero Maria Soledad Rosas e Edoardo Massari, i due anarchici che nel 1998 si tolsero la vita, dopo essere stati arrestati perché accusati di una serie di attentati in Val Susa contro la linea Torino-Lione.