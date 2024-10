"Stellantis Financial Service ha agito correttamente. Lo afferma anche il Tribunale"

In una nota, Stellantis Financial Services Italia stigmatizza il comunicato stampa della Ficams Cgil che ieri aveva comunicato la condanna dell’azienda per comportamento antisindacale. “Il Tribunale di Torino, attraverso la pronuncia n°20853/2024 del 25 settembre del 2024, ha rigettato due delle tre domande poste in giudizio dal sindacato” afferma Stellantis Financial Services in una nota. “Sono quelle – precisa – in relazione alla supposta condotta ostile di Sfsi nei confronti del sindacato Filcams Cgil durante gli incontri di confronto, confermando così la piena legittimità e correttezza della condotta aziendale e alla necessità di adeguamento del valore del ticket restaurant rispetto all’inflazione”.

Stellantis Financial Services Italia sottolinea inoltre che “la pronuncia del giudice, in merito al pagamento del premio in cedolino, riguarda una minoranza della popolazione. Nello specifico solo 25 persone su 440, cioè il 5% dei lavoratori in forza. La rimanente parte dei lavoratori è pertanto estranea agli effetti della pronuncia del Tribunale”. Stellantis Financial Services Italia chiarisce, infine, che il Tribunale di Torino ha condannato Filcams Cgil Torino a pagare a Stellantis Financial Services le spese processuali all’esito del procedimento.