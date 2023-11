POLEMICHE

Ex combattenti nelle scuole, stilettata Cinquestelle al Pd

Durissima la capogruppo Disabato contro la deputata dem Gribaudo che ieri aveva polemizzato con l'assessore di FdI Marrone: "Iniziative che hanno sempre fatto tutti, a destra come a sinistra. Basta polemiche surreali". Alla faccia del campo largo

“Amministrazioni di centrodestra e centrosinistra hanno regolarmente sostenuto con dei contributi i progetti delle associazioni combattentistiche e d’arma”. Nello scontro tra Pd e Fratelli d’Italia, o meglio tra la deputata Chiara Gribaudo e l’assessore regionale Maurizio Marrone s’inserisce anche il Movimento 5 stelle, che sorprendentemente ben si guarda dallo schierarsi al fianco dei potenziali alleati alle prossime elezioni regionali. A parlare è la capogruppo pentastellata a Palazzo Lascaris Sarah Disabato che sottolinea come nel progetto “Patres”, finanziato dalla Regione Piemonte con 20mila euro, non ci sia nulla che non sia già stato fatto da giunte di tutti i colori. “In occasione del 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, abbiamo assistito a diversi eventi in cui gli studenti hanno interagito con gli appartenenti alle associazioni combattentistiche, e questo è avvenuto in Comuni amministrati da destra, sinistra e civici”. E allora perché tanto rumore?

Nello specifico il progetto coinvolge le associazioni Anarti e Assoarma con l’obiettivo di “stimolare la partecipazione e l’impegno civico della popolazione anziana nella organizzazione di attività culturali e sportive legate alla valorizzazione della memoria nazionale e piemontese e rivolte alle giovani generazioni” ha spiegato Marrone. “Un progetto – ha proseguito l’assessore – presentato da associazioni combattentistiche registrate presso il ministero della Difesa, risultato vincitore a un bando pubblico emanato in forza di una legge, quella sull’invecchiamento attivo, presentata e approvata dal centrosinistra nella legislatura di Chiamparino presidente”.

“La legge sull’Invecchiamento attivo, proposta dal M5s nella scorsa legislatura, aveva la finalità di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società, non certo di fomentare le strumentalizzazioni da parte della politica” prosegue Disabato, secondo la quale “le polemiche di questi giorni sono surreali”. Poi prosegue: “Qualcuno della giunta regionale di centrodestra oggi cerca visibilità attraverso la strumentalizzazione dei volontari per fini elettorali, ma fa persino peggio il Partito democratico. Sollevare polemiche che gettano un’ombra su queste realtà associative (non possiamo non notare l’inappropriato uso dell’hashtag #bastafascismi) rappresenta un grave torto nei confronti dei volontari coinvolti e mette in dubbio la loro integrità. Rischiare di trasmettere il concetto che venga promossa la militarizzazione è non solo qualcosa di infondato, ma del tutto ingiusto. Questo accanimento non fa che mettere in luce l’ipocrisia della politica volta solo a curarsi dell’avversario senza preoccuparsi, come in questo caso, di colpire chi da anni si impegna in attività di volontariato o di interesse sociale sul territorio”. Insomma una bella stilettata proprio a colei – Gribaudo – che s’è candidata a guidare la Regione col proposito di riunire l’ampio fronte che si oppone alla giunta di Alberto Cirio: da Azione al Movimento 5 stelle.