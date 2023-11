Nuovo centro medico inaugurato dalla Fondazione Ferrero

La Fondazione Ferrero inaugura oggi un nuovo centro medico, dopo una settimana di approfondimenti dedicati all'active and healthy aging, l'invecchiamento attivo e di successo ospitata dalla Fondazione Ferrero di Alba. Sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, la Healthy Ageing Week 2023 ha ospitato seminari, workshop, conferenze e la sesta edizione del convegno scientifico internazionale Health Complexity in Aging, organizzato dalla Fondazione Ferrero con l'Accademia di medicina di TORINO, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Karolinska Institutet di Stoccolma, con l'intenzione di riunire giovani ricercatori di talento, accademici studiosi e professionisti sanitari impegnati sul campo. A chiudere la manifestazione è la conferenza di oggi, "Il mio esperimento di longevità", con il giornalista e scrittore Piero Bianucci, Ezio Giacobini, professore Emerito dell'Università di Ginevra, il teologo e filosofo Vito Mancuso e Antonella Viola, ordinario all'università di Padova, con una riflessione sulla longevità da un punto di vista biologico, esistenziale e filosofico-spirituale. La Word Health Organisation ha proclamato il 2021-2030 Il Decennio delle Nazioni unite per l'invecchiamento sano. Una sfida che la Fondazione Ferrero ha accettato, sin dagli Anni Ottanta, avviando un ampio programma di servizi socio-sanitari diretto agli "anziani Ferrero", cioè i senior del gruppo Ferrero, dipendenti e pensionati con almeno 25 anni di attività in azienda, che si articola in diverse azioni: promozione dell'attività fisica, con corsi mirati a prevenire e combattere le patologie tipiche dell'invecchiamento, monitoraggio sanitario con azioni di supporto (visite periodiche, prenotazione di esami, accompagnamento) in istituti clinici e altre strutture sanitarie e riabilitative, erogazione di molteplici servizi di volontariato e di iniziative di carattere sociale, culturale e scientifico. L'attività della Fondazione "tende a garantire che tutti i senior Ferrero possano realizzare il loro potenziale con dignità e uguaglianza e in un ambiente sano".