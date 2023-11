La polizia locale in festa per i suoi 232 anni dalla fondazione

Al teatro Carignano di Torino, alla presenza dell'autorità civili e militari, si è svolta questa mattina la cerimonia per i 232 anni dalla fondazione del corpo di polizia municipale. I civich, come vengono chiamati nel capoluogo piemontese, sono oltre 1.400 e sono guidati dal comandante Roberto Mangiardi. "Il corpo non è solo un corpo essenziale per la nostra città, ma è uno dei migliori d'Italia - ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo -. Quando vado in altre città italiane ricevo complimenti". Oltre all'anniversario della fondazione, è stato celebrato il compleanno del nucleo di Prossimità, che conta vent'anni di attività. Un reparto della municipale in prima linea per quanto riguarda le problematiche di convivenza civile e allarme sociale nei quartieri. "Il nucleo di prossimità è sicuramente delle esperienze più importanti del corpo. Un'attenzione particolare ai più fragili e alle persone che sono in condizioni di difficoltà. Oggi celebriamo il loro compleanno ricordando la loro importanza e il lavoro che svolgono all'interno della società", afferma l''assessora comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero. "La polizia locale è un orgoglio per tutti i cittadini torinesi - sottolinea l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca - Il compito fondamentale è quello di essere vicino ai cittadini ed essere la prima barriera di difesa dei residenti. Noi pensiamo che si debba continuare a investire nella polizia locale". Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati di merito agli agenti che si sono distinti durante il servizio.