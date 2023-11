Radicali (Aglietta), "bruciato manifesto Marrone, chi è fascista?"

"Non c'è forse persona più lontana di noi politicamente dell'assessore Maurizio Marrone. Non abbiamo mai risparmiato critiche, osservazioni, evidenze del suo operato e delle sue dichiarazioni. Questo si chiama scontro politico, che può essere anche acceso, ed è il gioco della democrazia. Ma le immagini che arrivano dalla manifestazione di ieri non hanno nulla a che vedere con la politica, con lo scontro democratico e con la differenza di visioni. La violenza fomentata non è politica, è stupida visibilità e ignoranza. È l'ideologia di chi pensa che con la violenza si possa coprire la mancanza di contenuti. Esprimiamo solidarietà all'assessore Marrone per quanto avvenuto" dichiarano in una nota i coordinatori dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi, dopo che ieri a Torino durante un corteo di studenti è stato dato alle fiamme un manifesto elettorale dell'assessore regionale alle politiche sociale della Regione Piemonte, Maurizio Marrone (Fdi). "Nella stessa giornata in cui abbiamo visto un pesante e deliberato atto di antisionismo perpetrato bruciando la bandiera di Israele, a suon di slogan 'Marrone fascista sei il primo della lista' è stato bruciato un manifesto dell'assessore. Ci chiediamo solo una cosa, chi è il fascista?" concludono.