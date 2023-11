Kissinger: Lapo Elkann, addolorato per sua morte, è stato un mentore

«La morte di Kissinger mi addolora molto. Per me è stato un mentore e gli sono e gli sarò sempre grato per i suoi preziosi insegnamenti che vivranno in me per sempre. Ha contribuito alla crescita della mia persona e per questo sono profondamente toccato dalla sua morte: È stato un privilegio poter essere suo assistente. Il mondo oggi perde il Re della diplomazia. Mi mancherà molto e mancherà al mondo intero. Il mio pensiero e il mio abbraccio più caldo e affettuoso va alla moglie Nancy, alla sua famiglia e alle persone che lavoravano con lui». Così Lapo Elkann, che di Kissinger è stato assistente, commentando la morte dell'ex segretario di Stato degli Stati Uniti.