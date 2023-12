FANATISMO GREEN

Gli ecologisti vanno a farsi benedire.

Interrotta la messa al Duomo di Torino

Gli attivisti di Extinction Rebellion irrompono nella cattedrale e costringono il vescovo Repole e i fedeli a sorbirsi la lettura di alcuni passi dell'Enciclica "Laudato sì" e dell'esortazione apostolica "Laudate Deum" di papa Francesco

Irruzione questa mattina al Duomo di Torino degli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion che hanno interrotto la messa per leggere passi dell’Enciclica “Laudato sì” e dell’esortazione apostolica “Laudate Deum” di papa Francesco per portare l’attenzione dei fedeli – spiegano dal movimento – sulle parole del Pontefice sulla crisi climatica. Nei secondi precedenti all’omelia dell’arcivescovo Roberto Repole si sono alzati in piedi uno alla volta e hanno letto a voce alta i due scritti e il messaggio che Bergoglio ha inviato alla Cop28 di Dubai, in cui invita i governi a smettere di finanziare guerre e devastazioni ambientali e prendere accordi “efficienti, vincolanti e facilmente monitorabili”.

“Ho grande stima per chi si mobilita per la difesa del Creato e accoglie gli appelli di Papa Francesco, apprezzo l’impegno in questo senso delle attiviste di Extinction Rebellion – commenta l’arcivescovo – ma mi è dispiaciuto che abbiano ritenuto di prendere la parola in Duomo senza prima volermene parlare e chiedere se potevano intervenire. Avrei risposto che a Messa si prega spesso per la pace e per la salvaguardia del Creato, ma la celebrazione eucaristica non è un momento idoneo a ospitare interventi pubblici: ho inizialmente lasciato che le attiviste parlassero; poi ho chiesto che terminassero perché la Messa è un momento di preghiera e in quanto tale dev’essere rispettata, anche e soprattutto da coloro che dichiarano di voler operare nel rispetto di tutti”.