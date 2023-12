Tutte le donne di Marrone

Dicono che… quando si tratta di accalappiare voti non c'è monogamia o famiglia tradizionale che tenga. Vinto a mani basse il congresso a Torino Maurizio Marrone, l’uomo forte di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio sa che le sue ambizioni passano dalle urne del prossimo anno e per questo si sta attrezzando per essere il primo degli eletti, battendo anche Roberto Ravello, il “fratello” che al contrario suo non ha mai ripudiato il “padre” Agostino Ghiglia. E così, in questa faida familiare, un ruolo strategico lo giocheranno anche le donne, visto che la nuova legge elettorale prevede la doppia preferenza di genere. Nel Pinerolese, per esempio, Marrone correrà in ticket con Alessandra Binzoni, moglie di Giovanni Genovesio, numero uno della Cna Piemonte a capo di un piccolo impero della somministrazione che va dalla Locanda La Posta di Cavour (città nella quale aveva provato senza successo a candidarsi a sindaco), all’hotel Barrage di Pinerolo fino ai catering.

Dalla valle pinerolese alla collina di Torino, dove troviamo un’altra donna elettoralmente “sedotta” da Marrone: si tratta di Paola Antonetto, candidata a sindaco di San Mauro Torinese, da poco approdata in FdI dopo una carriera nelle forze più moderate del centrodestra, a partire da Forza Italia. Per ora sono loro a spingere l’assessore nella sua corsa alle urne.