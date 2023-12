Palenzona, il 19 consiglio Crt deciderà su investimenti

"Mi auguro che Tim vada bene. Abbiamo una struttura che valuta. Il 19 dicembre c'è un consiglio e sarà presa una delibera coerente con questo tipo di investimento". Lo ha detto il presidente della Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona, sull'ipotesi di un investimento dell'ente torinese sulla rete unica Tim. "Non sarà quello che è stato scritto in questi giorni", ha aggiunto Palenzona che a proposito delle voci sulla sua presidenza di Tim ha scherzato: "Faccio già troppo, non posso fare tutto io".