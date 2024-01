Ricerca medica, fondazione Molinette apre il bando 2024

La Fondazione Ricerca Molinette, in collaborazione con l'Università di Torino e la Città della Salute, lancia la terza edizione del bando Ricerca d'Eccellenza. Quest'anno l'iniziativa si concentra sullo studio delle malattie dell'invecchiamento e premia, attraverso un meccanismo di selezione di peer review ispirato alle migliori prassi internazionali, i più promettenti progetti di ricerca del Polo biomedico Molinette di Torino. "Un grande Ospedale - afferma Emilio Hirsch, Direttore Scientifico della Fondazione - deve essere in grado di investire in ricerca e studi clinici, per essere all'altezza delle sfide che la sanità attuale presenta. Le Molinette posseggono al loro interno alcune aree di specializzazione e team all'avanguardia che purtroppo talvolta sono in difficoltà a mantenere la loro competitività a causa della mancanza di investimenti in ricerca. Con questa iniziativa, che naturalmente è una piccola goccia nel mare, vogliamo porre l'accento sulla necessità di investire in ricerca, negli ospedali così come nella ricerca di base". Quanto al tema del bando, Hirsch osserva che "la percentuale di anziani cresce e gli acciacchi dell'età riducono drammaticamente la qualità di vita, creando pressioni sui sistemi sanitari già deboli". "Pochi sanno che nel più grande ospedale cittadino - sottolinea il presidente della Fondazione, Massimo Segre - ricercatori di fama mondiale lavorano senza sosta per sconfiggere le malattie del nostro secolo, per dare una maggiore speranza e una migliore qualità di vita. Il Bando per la Ricerca d'eccellenza è finanziato col contributo di tutti i benefattori e benefattrici che ogni giorno ci manifestano sostegno e apprezzamento. Il nostro obiettivo è essere all'altezza delle loro aspettative". Il Bando prevede un finanziamento complessivo di 250 mila euro distribuito in due grant. Il principale, di 200 mila euro, sarà assegnato a un progetto di ricerca biomedica traslazionale, mentre il secondo, di 50 mila euro, sarà dedicato al sostegno degli studi clinici. Il bando aprirà il 1° gennaio 2024 e si chiuderà a mezzanotte del 14 febbraio 2024.