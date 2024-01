Nucleare: Calenda, deposito è sicuro, a Trino sindaco illuminato

"Questa è davvero una buona notizia. Finalmente anche in Italia un sindaco illuminato comprende che ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è una scelta sicura, e rappresenta un'opportunità per il lavoro e le compensazioni che ne deriveranno". Così Carlo Calenda, segretario di Azione, a proposito dell'invio dell'autocandidatura del Comune di Trino (Vercelli) al ministero dell'Ambiente per una rivalutazione e l'inserimento tra le aree idonee a ospitare il sito unico delle scorie d'Italia. "Complimenti - aggiunge Calenda -. Non si capisce invece a che titolo o con quale competenza tecnica o giuridica l'arcidiocesi di Vercelli abbia deciso di opporsi", aggiunge il senatore, in riferimento alla posizione contraria all'autocandidatura espressa ieri dalla Pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Vercelli.