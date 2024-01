Il pascolo di Lady Inalpi

Dicono che... lady Inalpi si stia allargando un po’ troppo, almeno secondo alcuni Fratelli d’Italia. Batte in lungo e in largo il Piemonte, Federica Barbero, moglie di Pier Antonio Invernizzi, uno dei tre fratelli proprietari del colosso lattiero-caseario cuneese che ha appena scucito tre milioni per ribattezzare il Palaolimpico di Torino in Inalpi Arena.

L'architetta di Savigliano, classe 1972, da giugno dell’anno scorso è responsabile per FdI Piemonte di spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio e nei piani del segretario regionale Fabrizio Comba sarà candidata alle prossime regionali oltre che alle europee. Ma l'area crosettiana, a cui Barbero dovrebbe far riferimento, pare in subbuglio dopo la sua ultima uscita pubblica. Lunedì sera, infatti, è stata vista con l’assessore Maurizio Marrone alla presentazione del romanzo Poco più di un’estate di don Ambrogio Mazzai, seguita da un aperitivo gentilmente offerto da Inalpi.

Il problema è anche questo: Barbero, agli eventi così come sui social, sembra più una Pr dell’azienda di famiglia che una politica in rampa di lancio. A questo aspetto non proprio trascurabile ora si aggiungono gli strali dei seguaci del Gigante di Marene: “Non può giocare in tutte le squadre”, dicono. I più perfidi hanno giudicato “incauto” il suo modo muoversi in questo abbrivio di campagna elettorale, addirittura blandendo l’assessore che rappresenta l’area ex missina in FdI, non particolarmente affine ai crosettiani. Di tutt’altra opinione l’avvocato Alberto Villarboito, ex candidato con Torino bellissima che era presente all’happening di Cavoretto e parla di “una serata che è riuscita a mettere insieme tre amici”. Dal pascolo alla transumanza è un attimo.