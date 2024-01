Caucino e Marrone, su bollette Atc ogni posizione sarà valutata

"Confermiamo che Atc prorogherà il termine del 26 gennaio e che non verranno applicate penalità nel periodo necessario a verificare le singole posizioni dei richiedenti, a conferma che questa amministrazione regionale ha massimamente a cuore gli interessi degli inquilini Atc e ha come obiettivo primario quello di venire incontro ai soggetti più fragili e di non lasciare indietro nessuno". Lo affermano in una nota congiunta gli assessori regionali alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, e alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino, a proposito dei conguagli quadriennali sul pagamento delle bollette arrivati agli inquilini delle case popolari, che avrebbero dovuto essere pagati entro domani. "Le istanze degli inquilini Atc sulla questione conguagli - affermano i due esponenti della giunta di Alberto Cirio - meritano la massima attenzione. Per questo motivo, ci siamo immediatamente attivati contattando direttamente il presidente di Atc Piemonte Centrale, Emilio Bolla, per comprendere quanto avvenuto e tutelare gli assegnatari. Atc Piemonte Centrale valuterà ogni singola posizione e oltre a una verifica sulle bollette si individueranno anche coloro che posseggono i requisiti per accedere al fondo sociale".