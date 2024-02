Fondazione Crt esce dal capitale del Banco Bpm

Fondazione Crt esce dal capitale di Banco Bpm. "In relazione all'articolo pubblicato in data odierna su Mf, siamo stati informati che l'operazione, riguardante le azioni rappresentative dell'1,8% del capitale di Banco Bpm, è stata eseguita in data 13 febbraio 2024", si legge in una nota della banca. L'ente torinese presieduto da Fabrizio Palenzona è socio fra l'altro di Unicredit con quota pari all'1,9% e di Generali con l'1,6%.