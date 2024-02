Eredità Agnelli: proseguono le acquisizioni di documenti

La magistratura e la guardia di finanza stanno acquisendo nuovo materiale per l'inchiesta sulla presunta frode fiscale all'interno della famiglia Agnelli-Elkann, dopo le perquisizioni effettuate dalle fiamme gialle anche nella storica residenza della famiglia, a Villa Frescot, sulla collina torinese. Prosegue così il lavoro dei magistrati della procura di Torino sul fascicolo di cui sono titolari il sostituto procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti. Gli inquirenti sono interessati tra l'altro ai documenti originali che riguardano tutta la vicenda ereditaria, a partire anche "dall'assenza totale di documenti originali posti alla base della vicenda ereditaria, sin dalla successione" di Gianni Agnelli. L'inchiesta sull'eredità, sugli obblighi fiscali e sulla residenza di Marella Caracciolo era partita un anno fa, dopo che nel corso della causa civile la figlia Margherita Agnelli aveva presentato un esposto, suggerendo violazioni fiscali. Per la vicenda sono indagati John Elkann, Giancarlo Ferrero, nelle vesti di commercialista e non come presidente della Juventus, e Urs von Groueningen, notaio svizzero che ha redatto i testamenti di Marella.