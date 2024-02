Marrone, "massima attenzione della procura su Askatasuna"

"Davvero il percorso di legalizzazione del centro sociale antagonista Askatasuna comincia con un reato di falso ideologico in atto pubblico?". Così l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone commenta in una nota la rivendicazione degli occupanti del centro sociale di Torino di continuare ad occupare l'edificio dopo che un verbale dell'amministrazione avrebbe dato atto invece della consegna e restituzione al Comune. "L'auspicio è che le Procure del Tribunale e della Corte dei Conti prestino la massima attenzione ad ogni atto amministrativo emanato dal Comune di Torino su questa concessione dell'immobile perché, se la sinistra è libera di rinunciare così a quel poco che resta della sua credibilità, non ha però diritto a sporcare l'onorabilità degli uffici tecnici comunali solo per accontentare i capricci degli antagonisti". conclude Marrone.