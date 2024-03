Regionali, Calenda: obiettivo di Azione non è combattere le destre

"Io non voglio combattere le destre, l'obiettivo di Azione non è combattere le destre, è governare il Paese e rimettere a posto la sanità, la scuola, i salari". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda parlando, ad Agorà Weekend su Rai Tre, delle alleanze per le regionali. "Sono trent'anni che l'obiettivo è mettersi tutti insieme contro l'altro e il risultato è che la gente non vota più, la sanità e la scuola sono un disastro e i salari sono fermi. Noi - ha sottolineato il leader di Azione - guardiamo alla qualità dei programmi e dei provvedimenti. In Calabria per esempio appoggiamo Occhiuto, che è un governatore moderato, liberale, europeista che sta facendo i termovalorizzatori e altre infrastrutture necessarie. Se continuiamo" col gioco del mettersi tutti insieme perché sennò vince l'altro "prima o finirà la democrazia", ha concluso.