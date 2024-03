L'università è di Torino ma inaugura a Cuneo

Dicono che… al quarantesimo piano del grattacielo considerino Cuneo il vero capoluogo del Piemonte. E chissà se questa provocazione non sia stata presa un po’ troppo alla lettera dal rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna che proprio a Cuneo – allo storico Teatro Toselli – ha deciso di organizzare l’inaugurazione dell’anno accademico in programma venerdì. Qualcuno ha storto il naso, altri si sono limitati a borbottare, in fondo – dice qualcuno – “lì abbiamo una sede distaccata” e corsi importanti come Infermieristica e Giurisprudenza. Anche il titolo della cerimonia a qualcuno è parso molto poco torinese: “Costruire il futuro delle aree rurali e montane: sostenibilità, inclusività e cultura dei territori” che per la prima capitale d’Italia ed ex locomotiva industriale sembra quasi fuori luogo (forse in ossequio a Universitas Montium, alleanza degli atenei montani di cui anche Torino fa parte?). Sia come sia, l’iniziativa non ha riscontrato un grande successo se ancora ieri dal rettorato è arrivata la comunicazione per sollecitare i docenti a partecipare: “Per chi non avesse aderito” ci sono ancora posti a sedere è l’assicurazione. E nessuno stenta a crederlo.