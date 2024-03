Cirio, scuola e sanità imprescindibili per buona amministrazione

"Io credo che l'offerta sia un'offerta complessiva. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme, scuola e sanità sono sicuramente elementi imprescindibili di una buona azione amministrativa e sono quelli sui quali noi abbiamo dedicato tanti impegni e su cui per la prima volta, soprattutto sulla sanità, dopo il Covid, noi registriamo dei dati positivi". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha risposto così, a margine di un incontro nel Torinese, a chi gli ha chiesto di rispondere al fatto che il Pd, con la candidata Gianna Pentenero, intenda battere il centrodestra su scuola e sanità. "Noi veniamo - ha aggiunto Cirio - da un piano inclinato al basso della sanità piemontese che dura da vent'anni. Per la prima volta chiudiamo il 2023 con più posti letto e più personale rispetto agli anni precedenti, quindi c'è un'inversione di tendenza che testimonia un cambio di rotta e che ci permette di avere una buona prospettiva, perché il diritto alla salute è un diritto per tutti i cittadini piemontesi, indipendentemente da dove abitino, che scelgano di stare alla Crocetta (tra i quartieri eleganti vicini al centro, ndr) o in un paese di montagna, ma manche indipendentemente soprattutto dalle loro condizioni economiche".