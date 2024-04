Sportelli Postamat fatti saltare, doppio assalto nel Torinese

Due assalti nella notte da parte della 'banda dei Postamat' che, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, ha fatto saltare in aria gli sportelli automatici degli uffici postali di Strambino e San Giusto, nel Torinese. Nel primo caso il colpo sarebbe riuscito dal momento che il sistema di sicurezza che macchia le banconote non è entrato in funzione. Bottino presunto di circa 70 mila euro. A San Giusto, invece, dove i malviventi sono entrati in azione pochi minuti dopo, non è stato asportato denaro. In corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea.