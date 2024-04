Banchetti popolari

Dicono che… sia appesa a un filo la lista Piemonte Popolare, costola regionale della (fu) Unione Popolare di Luigi de Magistris e che può contare a Palazzo Lascaris sulla ex grillina Francesca Frediani. La lista, fuori dalle coalizioni, per presentarsi avrà bisogno di raccogliere le firme (3.500 in tutto il Piemonte): in queste ore gli attivisti, già rimasti orfani dell’ex sindaco di Napoli, dovranno decidere se tentare l’impresa e iniziare ad allestire i banchetti.