Figli, nipoti, mogli e mariti d'Italia: riunione di famiglia col Cognato

Ressa di maggiorenti piemontesi alla corte di Lollobrigida, a Torino per presentare i candidati alle Europee ma soprattutto per parlare di agricoltura. Fidanza vuole fare il pieno di preferenze, il "piccolo" Crosetto tenta il colpaccio e Comba jr prenota lo scranno

Perché prima di avventarsi sul buffet parla sostanzialmente solo lui, mentre a Comba, che si congratula con tutti e lancia baci alla platea, restano i convenevoli. Lollobrigida è arrivato per parlare di Europa, vuole riportarla "alle ragioni in cui nel 1957 quelle sei nazioni scelsero di mettersi insieme, ragioni che si sono un po’ perse”. Per amor di delega si concentra sugli agricoltori, che protestano ovunque in Europa ma non in Italia, sottolinea compiaciuto, dove "nessuna delle otto sigle è scesa in piazza". Sarà perché nel suo dicastero, come affermano i maligni, comanda la Coldiretti? La transizione va bene, ma senza ideologie. Spinge sull’agrivoltaico “che permette di coltivare con impianti compatibili, il fotovoltaico a terra no”, aggiunge risentito dopo lo scontro con il collega titolare dell'Ambiente, quello “è una macchia nera che crea un impatto ambientale enorme”. La Pac è lo strumento per difendere gli agricoltori, prosegue Lollobrigida per poi allargare il discorso alla geopolitica: "L’Italia ha immaginato una strategia perché l’Africa possa crescere” e “non debba essere un luogo dove ti lavi la coscienza mandando quattro spicci o l’elemosina”, dice citando il piano Mattei, con un lessico non propriamente da statista.