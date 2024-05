MONDO NEL PALLONE

Juve, c'è poco da star Allegri. Elkann gli dà il benservito

La dirigenza bianconera ha deciso di esonerare il tecnico anche in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell'allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società, ma è questa l'indiscrezione trapelata dalla Continassa dopo l’incontro tra il tecnico e la dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli. L’esonero avrà effetto immediato, ora si attende di capire a chi sarà affidata la squadra in vista delle ultime due giornate di campionato contro Bologna e Monza. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni.