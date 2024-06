Bongioanni, netta condanna per razzismo e antisemitismo

"Una condanna netta, senza sé e senza ma, di qualunque espressione razzista, antisemita o nostalgica. Sosteniamo il presidente Giorgia Meloni e il ministro Guido Crosetto che hanno ribadito con chiarezza che in Fratelli d'Italia non c'è posto per chi non ne condivide i valori di rispetto e democrazia che trovano nella Costituzione italiana il loro massimo riferimento, valori ai quali tutti noi ci ispiriamo da sempre nella nostra azione quotidiana e sul territorio". La segreteria provinciale di Cuneo di Fratelli d'Italia, insieme all'assessore al Commercio e Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e al sindaco di Racconigi Valerio Oderda, commenta così la netta condanna espressa dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito delle dichiarazioni di esponenti di Gioventù nazionale raccolte e rese note dall'inchiesta di Fanpage. "Con questa stessa chiarezza - dichiarano gli esponenti di FdI - ci uniamo alla richiesta del presidente Meloni nel fare chiarezza sul fatto, senza precedenti nella storia repubblicana, di un partito politico che viene infiltrato sotto copertura, captato e spiato per mesi a propria totale insaputa. In una democrazia solida e matura come l'Italia, il diritto alla libertà d'espressione sancito dall'articolo 21 della Costituzione davvero non ha bisogno di ricorrere a metodi e procedure che richiamano periodi che tutti credevamo ormai sepolti per sempre".