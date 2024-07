REGIONE PIEMONTE

Cirio: Siamo una squadra fortissimi

Prima riunione al quarantesimo piano del grattacielo della nuova giunta del Piemonte. Tra i volti noti dei riconfermati (Chiorino, Marrone, Marnati e Tronzano), le sette matricole felici come delle pasque. Alle Ogr il debutto della XXIII legislatura

Prima giunta regionale oggi in Piemonte, dopo la rielezione del presidente Alberto Cirio. Si tratta dell’esecutivo della XXIII legislatura che si aprirà formalmente con la seduta del Consiglio in agenda il prossimo 22 luglio in via eccezionale alle Ogr e non nella sede ufficiale di Palazzo Lascaris ancora interessata dai lavori di ristrutturazione. “Siamo già al lavoro su alcuni temi e questioni da approfondire – spiega Cirio – e tanti i progetti da portare avanti. Siamo una squadra compatta e uniti lavoriamo al meglio per il bene del nostro Piemonte”. Un incontro che è servito anzitutto a fare conoscenza reciproca, soprattutto con le matricole, i nuovi innesti arrivati a seguito delle elezioni che hanno ribaltato i rapporti di forza interni alla maggioranza di centrodestra.

Al debutto erano presenti al gran completo, con la vicepresidente meloniana Elena Chiorino alla destra del governatore, gli altri quattro assessori di Fratelli d’Italia (Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Maurizio Marrone, Federico Riboldi), i due della Lega (Enrico Bussalino e Matteo Marnati), la coppia di Forza Italia (Andrea Tronzano e Marco Gabusi), e i due della lista civica (Marco Gallo e Gian Luca Vignale). Un posto al tavolo anche per i sottosegretari (Alberto Preioni, Lega, e Claudia Porchietto, Forza Italia).