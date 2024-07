FATTI & MISFATTI

Il clown delle bolle preso a botte: "Dopo i pugni gli insulti razzisti"

Ma che sta succedendo a Torino? Ieri il pestaggio del musicista Morello, la scorsa notte l'aggressione a Idà, artista conosciuto in città per i suoi spettacoli di strada. L'episodio sarebbe avvenuto all'esterno di Rami Secchi, locale in zona Vanchiglietta - VIDEO

Aggressione, nel cuore a Torino, denunciata da un artista di strada, Idalestson Antonio Delgrado, capoverdiano, noto in città come Clow Idà e conosciuto per i suoi spettacoli di animazione nelle piazze del centro del capoluogo piemontese, in particolare quello con le gigantesche bolle di sapone. Dopo il caso di Pietro Morello, musicista e creator piemontese, che ieri aveva fatto sapere di essere stato aggredito da 5 persone, questa volta è Clown Idà, sul suo profilo Instagram, a raccontare di essere stato oggetto di insulti razzisti e di un’aggressione, alle 3 di notte, all’uscita di un locale alla periferia della città, Rami Secchi in zona Vanchiglietta, perché di colore. I due aggressori sarebbero stati prima all’interno dello stesso locale e avrebbero poi aspettato l’artista.

Nel video Clown Idà mostra l’occhio destro gonfio e un collarino, racconta di essere andato al pronto soccorso, di avere avuto una prognosi di 7 giorni. “Andrò a fare denuncia – aggiunge – ho identificato uno dei due aggressori, è il gestore di un circolo Arci. Sono molto dispiaciuto, sono in Italia da 11 anni, quello che mi è successo è la dimostrazione di dove sta andando il Paese. Ora vado a fare la denuncia e spero che la giustizia il suo corso”. Secondo le prime ricostruzioni alcuni avventori del locale avrebbe dapprima difeso e poi soccorso Idà che però sarebbe poi stato seguito da due dei suoi aggressori e quindi malmenato. Raggiunto l’ospedale in ambulanza, dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.