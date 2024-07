Marrone, per Askatasuna stessa repressione che per ex Lavatoio

"Voglio ringraziare le forze dell'ordine intervenute oggi per ripulire le periferie torinesi da delinquenti pericolosi che nascondevano un arsenale. L'Antagonismo torinese è tutto ugualmente violento e in piazza ha strategie comuni, pertanto è auspicabile che la stessa repressione venga praticata anche con chi, come Askatasuna, a differenza degli anarchici può contare su un'evidente copertura politica da parte dal centrosinistra". Lo dichiara l'assessore regionale piemontese alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, dopo lo sgombero dell'Ex Lavatoio Occupato a Torino.