Una sezione sanità al Job Film Days di Torino

Anche il settore sanitario, pur essendo strategico per la vita di tutti, non è esente dai problemi del mondo del lavoro, fra precariato, mancanza di prospettive, tagli agli investimenti e paghe inadeguate. Job Film Days, festival dedicato al lavoro e ai diritti, ha sempre riservato uno spazio ai film che raccontano questo aspetto da diversi punti di vista, ma per la quinta edizione, attesa al Cinema Massimo del Museo nazionale del cinema di Torino dal 1 al 6 ottobre, ci sarà una sezione dedicata alla sanità. La manifestazione, diretta da Annalisa Lantermo, ha in programma tre film che racconteranno questo ambito del lavoro, con tre anteprime nazionali tra cui un documentario pensato anche per ricordare Franco Basaglia nel centenario della nascita. Arriverà a Torino, dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Berlino lo scorso febbraio, il film Ivo di Eva Trobisch (Germania, 2024, 104'). Sempre dal Festival di Berlino, sezione Panorama della 73/a edizione (2023), arriva Midwives (Sages femmes) della regista francese Léa Fehner (Francia, 2023, 98'), con protagoniste due ostetriche neodiplomate, Louise e Sofia, al primo giorno di lavoro in ospedale. In programma poi On the Edge (État limite) di Nicolas Peduzzi (Francia, 2023, 103'), presentato in anteprima mondiale al Festival del documentario di Copenaghen. Per anticipare questa parte del calendario di proiezioni, prima del festival, il prossimo 26 settembre, ci sarà un convegno nazionale, al dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, dal titolo 'La sicurezza sul lavoro in Italia: una questione di salute pubblica'. L'Associazione italiana di sociologia, sezione di Sociologia della Salute e della Medicina, l'Associazione Job Film Days Ets, l'Università di Torino e il suo dipartimento di Psicologia hanno deciso di promuovere un dialogo tra differenti ambiti disciplinari. Il cinema infatti, secondo gli accademici, può stimolare la riflessione e il coinvolgimento su questo importante tema sociale.