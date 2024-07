Protesta detenuti al Lorusso e Cutugno di Torino

Protesta dei detenuti, ieri nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove circa 270 persone su 430 presenti nel padiglione C, non sono volute rientrare nelle rispettive sezioni detentive dai cortili passeggi. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. "Come se non bastasse - spiega l'Osapp - i restanti detenuti delle altre sezioni detentive hanno partecipato alla protesta, a loro dire 'pacifica'. I detenuti hanno lamentato le condizioni di degrado della struttura e la lentezza burocratica delle procure e della magistratura di sorveglianza. Per questo, i detenuti hanno chiesto di parlare con il garante Nazionale dei detenuti, di parlare con i rappresentanti del governo in merito ai decreti legge e di parlare con un rappresentante del Tribunale di Sorveglianza. "Da immemore tempo segnaliamo le gravissime criticità del carcere di Torino e delle restanti carceri italiane - spiega il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci - tanto che giorno dopo giorno la situazione sta divenendo sempre più grave e pericolosa con rischio per l'incolumità fisica di tutti". "Ancora una volta sollecitiamo il ministro Nordio ad assumere urgenti e concreti interventi" aggiunge.