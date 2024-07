Cavallerizza Reale, pronto il progetto per il via ai lavori

Con la liberazione per il consiglio comunale degli atti propedeutici all'avvio dei lavori, che per la prima parte dovrebbero concludersi nel secondo semestre 2026, entra nel vivo il progetto per la rinascita della Cavallerizza reale, bene Unesco nel centro di Torino. Il via da parte della Commissione competente è stato dato oggi in occasione della presentazione ai consiglieri del progetto definitivo di riqualificazione da parte dell'architetto Cino Zucchi, vincitore del concorso internazionale per la trasformazione del compendio in centro culturale, formativo, sociale, educativo. "Sento tutta l'importanza e il carico emotivo che ha la Cavallerizza per la città", ha detto Zucchi, sottolineando che "c'è la volontà forte di fare un progetto molto riferito alla città e che sana anche una ferita". La parte di pertinenza di questo progetto è relativa all'Ala del Mosca, alle Pagliere e al cortile e l'idea, ha spiegato, "è quella di un progetto conservativo con qualche traccia di contemporaneità". Dal punto di vista progettuale, ha aggiunto, "è tutto definito per il permesso a costruire" e ha poi ricordato che "il piano terra sarà un grande spazio continuo all'uso pubblico aperto a tutte le ore" e che "per la grande sala stiamo prevedendo un uso flessibile, da laboratori a convegni a sala espositiva". "Stiamo lavorando con tempi serrati - ha assicurato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - e chiederemo l'immediata eseguibilità della delibera per poter andare avanti e partire coi lavori".