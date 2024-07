Politecnico di Torino collabora con Exclusive Brands

Otto aziende della Rete delle eccellenze piemontesi hanno collaborato con gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Design Sistemico del Politecnico di Torino per individuare nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Il secondo anno di collaborazione tra il Politecnico ed Exclusive Brands, la Rete dell'Unione Industriali di Torino che riunisce 29 aziende di eccellenza, si è concluso oggi. Il Design Sistemico mira a progettare sistemi in cui gli output dei processi produttivi diventano input per altri processi, minimizzando gli impatti ambientali. Diverse ricerche realizzate all'interno della collaborazione sono il punto di partenza per tesi sviluppate in collaborazione con le aziende della rete. Uno dei primi, nato dalla partnership con Building e incentrato sul sistema casa, è stato presentato a inizio anno. Nelle prossime settimane verranno presentati i lavori sviluppati con le aziende Costadoro e Vanni. Ma ci sono altri esempi, come l'iniziativa proposta dal gruppo Oscalito, che mira a valorizzare l'archivio di tessuti dell'azienda creando piccole serie in collaborazione con giovani fashion designer, consentendo all'azienda di entrare in nuovi segmenti di mercato. O come il progetto con Eurofork, che si è invece concentrato sul rafforzamento delle relazioni con il territorio, il miglioramento delle iniziative di welfare e l'avanzamento dei programmi di formazione, azioni chiave per una ulteriore crescita dell'azienda.