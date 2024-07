Stellantis fornirà 6.110 veicoli alla pubblica amministrazione

Stellantis Italia, attraverso il dipartimento Fleet & Tender, si è aggiudicata un'importante gara nazionale indetta da Consip per la fornitura fino a 6.110 veicoli alla pubblica amministrazione italiana. In gara c'erano più lotti che riguardavano vari tipi di veicoli (city car, sport utility vehicle e veicoli commerciali) sia ibridi sia elettrici. In particolare, i modelli che sono stati scelti sono Fiat Panda (350 unità ibride), Opel Corsa (1.800 ibride e 1.200 elettriche), Peugeot 2008 (1200 ibride), Fiat 600 (1.260 ibride), Peugeot 3008 (100 elettriche) e Citroen Ami (50 elettriche). Completano il lotto anche 150 Fiat Professional Doblò termici. Il dipartimento di Fleet & Tender è la divisione altamente specializzata all'interno di Stellantis per la progettazione e la realizzazione di ogni specifica tecnica richiesta nelle gare promosse da Consip per la pubblica amministrazione ed in particolare per le forze dell'ordine. Nell'ultimo anno, ad esempio, è stata avviata la fornitura di 1.000 Jeep Avenger Bev al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che formano la nuova flotta di veicoli d'istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi sull'intero territorio italiano. L'importante lotto di Jeep Avenger 100% elettriche si era aggiunto all'inizio del 2023 ad un altro lotto che comprendeva 2.160 veicoli Bev di Stellantis (Peugeot 2008 e Doblò) sempre destinati ai vigili del fuoco (forniture in fase di consegna).