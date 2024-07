Lo Russo & Gilli, coppia di Ferro

Dicono che… vedendoli arrivare insieme, entrambi stazzonati in abiti casual (“più che casual casuale” secondo una viperetta presente), a cena ormai conclusa mentre tutti non vedevano l’ora di scatenarsi nell’immancabile Hully Gully, a molti sia venuta in mente la scena di una di quelle commedie sui mariti lasciati soli in città dalle rispettive consorti partite per le vacanze. Amici e colleghi d’accademia, Stefano Lo Russo e Marco Gilli, sindaco e presidente della Compagnia di San Paolo, hanno voluto fare coppia fissa anche al party di Beppe Ferro che il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino ha organizzato al circolo canottieri Caprera per festeggiare il suo sessantesimo compleanno. Oltre un centinaio gli invitati, il solito milieu da vipperia casalinga, tra cui rappresentanti degli ordini professionali di commercialisti, consulenti del lavoro e agronomi (Luca Asvisio, Fabrizio Bontempo), il segretario generale della Camera di commercio Guido Bolatto, il direttore regionale della Sanità Antonino Sottile, il presidente di InfraTo e commissario della metro 2 Dino Chiaia.