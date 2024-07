L'inciampo di Chiarelli

Dicono che… abbia già avuto il primo inciampo, ma contrariamente alle malevoli attese non è stato politico. L’assessore a Cultura, Sport e Turismo della Regione Piemonte Marina Chiarelli è letteralmente finita per terra dopo aver messo il piede in fallo passeggiando per Torino. Una delle tante buche delle vie cittadine le hanno provocato il rovinoso capitombolo di cui ieri, all’insediamento del Consiglio regionale, portava ancora i postumi in viso. Pare che si sia a tal punto arrabbiata da aver minacciato di fare causa al Comune. Lei d’altronde è avvocato, riuscirebbe pure a ridurre al minimo le spese legali. Lo farà? Certo, da una ex vicesindaco (di Novara) non sarebbe un bel gesto. Per la verità, proprio sotto la cupola di San Gaudenzio circolano altre versioni dell'accaduto.