Pd Piemonte, al fianco degli eletti in Regione

Il Pd del Piemonte è al fianco degli eletti Dem in Regione, che ieri in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale hanno indicato Domenico Ravetti quale vicepresidente di minoranza di Palazzo Lascaris. "Saremo al loro fianco - affermano i vertici regionali del partito - per un'opposizione seria e senza sconti alla giunta Cirio. Lo faremo a partire dai temi che ci hanno mosso prima e durante la campagna elettorale: la tutela della sanità pubblica, il trasporto pubblico, il lavoro, l'ambiente, la parità di genere e il sostegno a tutte le fragilità".