FINANZA & POTERI

Crt, Poggi tira dritto con Zoppo.

Gli indagati salgono a dieci

La neo presidente riceve "ampio mandato" dagli organi interni per le "interlocuzioni con il Mef" che ha inviato le prescrizioni. Ma l'inasprirsi dell'azione giudiziaria potrebbe indurre il Tesoro a misure drastiche. La commercialista in Ream, il marito in Ogr

Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt fanno quadrato attorno alla presidente Anna Maria Poggi. I due organi dell’ente hanno infatti dato “ampio mandato” alla giurista che dallo scorso 7 giugno è stata eletta alla guida di Palazzo Perrone “in vista delle probabili interlocuzioni che ci saranno con il Mef, ma anche per avviare sin da ora un’attività di revisione e miglioramento della governance”. Mentre stanno spulciando le prescrizioni inviate oggi dal Tesoro (qualche paginetta di indicazioni in materia di incompatibilità e conflitti di interessi nelle nomine già fatte e sulle modifiche di regolamenti e statuto) che, secondo gli auspici torinesi, dovrebbero scongiurare il commissariamento, in via XX Settembre si tende a dare all’esterno l’immagine di una fondazione ormai uscita dalla tempesta. Peccato che, al netto delle decisioni di Giancarlo Giorgetti e dei suoi dirigenti, che hanno dato l’ultimatum di un mese per ottemperare alle prescrizioni, dalla procura continuino a fioccare avvisi di garanzia. Le dimissioni del cda, più volte ventilate, restano per ora lettera morta.

Oltre a quella recapitata all’ex presidente Fabrizio Palenzona – cui viene contestata l’ipotesi di corruzione tra privati per aver promesso un incarico all’ideatore del “patto occulto” Corrado Bonadeo pur di indurlo alle dimissioni e chiudere il “caso” – altre due comunicazioni giudiziarie hanno raggiunto Caterina Bima, vicepresidente e tra l’altro moglie di Michele Vietti, ex notabile post-diccì (parlamentare e vicepresidente del Csm), attualmente presidente di Finpiemonte, e l’architetto novarese Alice Colombo, consigliera di indirizzo di prima nomina, che nel gioco delle terne è stata preferita a Chiara Invernizzi, vicepresidente della fondazione nel precedente mandato. Al momento, quindi, tra consiglieri in carica, dimissionari ed ex, gli indagati sono saliti a dieci: troppi, forse, per sanare la faccenda con un’operazione di maquillage. E non è scontato che, di fronte a questo quadro in continuo peggioramento, le iniziali cautele del ministero – propenso a evitare misure drastiche, anche per non urtare il grande vecchio delle fondazioni, Giuseppe Guzzetti – non possa mutare, mettendo sotto tutela la Crt.

Peraltro, come se niente fosse, il cda odierno ha designato Maria Cristina Zoppo, commercialista torinese già nel collegio sindacale della Juventus e attuale membro del cda di Intesa Sanpaolo, alla presidenza di Ream, la società che si occupa di real estate, partecipata da Fondazione Crt con una quota del 24,17%, al posto di Antonello Monti, il “pattista” che è stato l’ago della bilancia nel ribaltone che ha portato alla defenestrazione di Palenzona. E se Poggi si dice “soddisfatta dalla rapidità” della scelta “che segna un cambiamento, da me fortemente condiviso, nelle modalità precedentemente utilizzate” vanno comunque sottolineati i rapporti di lunga data tra Zoppo e Bima, al punto che la notaia torinese indicò proprio il marito di Zoppo, Antonio Robazza, per il cda delle Ogr nella famosa seduta della “spartingaia”. Sarà pure cambiata la “modalità” ma gira e rigira si pesca nel medesimo stagno.