Carcere Biella, protesta una sezione

Protesta in carcere a Biella da parte di un'intera sezione detentiva: ieri sera i detenuti si sono rifiutati di far rientro nelle proprie stanze all'ora di chiusura. All'arrivo degli agenti della penitenziaria hanno messo in atto atteggiamenti provocatori e di sfida finalizzati a cercare uno scontro ma ogni loro sforzo in tal senso è stato vano. Lo riferisce in una nota Donato Capece, segretario generale del Sappe. Le lamentele più significative, a quanto viene riferito, "riguardavano ritardi dell'area sanitaria e il mal funzionamento dell'ufficio conti correnti. Nonostante il confronto, i detenuti non sono rientrati nelle proprie celle, quindi è stata chiusa la sezione detentiva, per assicurare comunque la sicurezza del carcere".