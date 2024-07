Comau: Uliano (Fim), governo attivi golden power

"Abbiamo sempre sostenuto che l'unico spin-off per noi accettabile era sul modello Ferrari dove si manteneva la maggioranza azionaria della società Stellantis, a garanzia del patrimonio industriale del nostro Paese. Come abbiamo già chiesto, insisteremo con il governo italiano per attivare la Golden Power al fine di ottenere tutte le garanzie industriale e occupazionale di queste importante azienda". Lo afferma il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano.