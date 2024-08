L'aspettativa di Gallo Jr

Dicono che… susciti un certo stupore la lunghezza del periodo di aspettativa chiesto da Stefano Gallo, direttore della struttura complessa Itc e Ingegneria clinica di Città della Salute, e ottenuto dal direttore generale Giovanni La Valle. Gallo, figlio dell’ex ras socialista Salvatore e fratello del già consigliere regionale del Pd Raffaele, assumerà un importante incarico in una grande azienda privata lombarda, ma non si licenzia. Il suo posto alle Molinette verrà tenuto in caldo per ben cinque anni, quasi fosse non un cambio di posto di lavoro, ma un ruolo politico elettivo o la nomina a direttore generale di un’azienda sanitaria. Un periodo inusuale, tant’è che il vertice di Città della Salute ha chiesto e ottenuto un parere da Aran, l’Agenzia negoziale per le pubbliche amministrazioni, prima di predisporre un bando interno per la ricerca di un sostituto. Una “supplenza”, questo il termine tecnico, nientemeno che per cinque anni. Sempre che Gallo jr. non decida di lasciare definitivamente prima il suo posto a Città della Salute.