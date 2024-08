In agosto nessun nuovo caso di vaiolo delle scimmie in Italia

Dall'inizio di agosto non è stato segnalato in Italia nessun nuovo caso di vaiolo delle scimmie (Mpox). Lo indica la circolare aggiornata del ministero della Salute. Nei giorni scorsi il ministero ha rafforzato la rete di sorveglianza diagnostica e annunciato un tavolo interministeriale su questo tema. "Alla data dell'8 agosto 2024 non risultano segnalati casi di Clade I", si legge nella circolare a proposito del nuovo ceppo di Mpox. "A partire dal 20 maggio 2022 (data della prima segnalazione del primo caso di Mpox in Italia) all'8 agosto 2024 sono stati segnalati complessivamente 1.056 casi confermati di Wpox, la maggior parte dei quali si è verificata nell'estate del 2022". Dal primo gennaio all'8 agosto 2024 "sono stati segnalati da 12 regioni, 65 casi confermati. Tutti i casi sono riferiti a infezioni occorse nel 2023 e nei primi mesi dell'anno in corso, nessun nuovo caso è riferibile al mese di agosto".