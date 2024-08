Luce e gas, uBroker a 4,4 milioni di bollette emesse in 10 anni

Alla fine del primo semestre 2024 ha raggiunto i 4,4 milioni il numero delle bollette emesse nei suoi 10 anni di attività da uBroker, la multiutility company piemontese fondata da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani. Nei dieci anni sono stati erogati più di 46 milioni di euro di sconti. Tra le bollette emesse 2,8 milioni sono per l'elettricità e 1,6 milioni per il metano. Più di 290mila i clienti che hanno deciso di affidarsi con piena soddisfazione a uBroker Spa. "Decine di migliaia di clienti in tutta Italia ricevono gratuitamente energia ogni mese. - commenta il presidente di uBroker, Cristiano Bilucaglia - Risultati significativi, irrobustiti da un aumento delle risorse umane impiegate: a oggi ha superato quota 80 il numero dei dipendenti, pari a quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Crediamo - conclude Bilucaglia - in un modello di sviluppo basato su competenza, merito e opportunità, che ci consente di crescere e condividere i risultati con gli utenti più fedeli. Insieme costruiamo una comunità unita da valori condivisi, all'insegna del risparmio e della sostenibilità"