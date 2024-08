Vannacci: associazione politica, non partito

"Smentisco nella maniera più assoluta" la formazione di un partito. "Queste sono le persone che vogliono mettere zizzania tra me e la Lega. Quello che esiste è un movimento inizialmente culturale —Il mondo al contrario— che si sta ampliando, perché c'è sempre più gente che mi supporta. Prima questo movimento seguiva un generale, poi uno scrittore, adesso segue un politico e sta quindi cambiando la propria ragione sociale. Il movimento si trasformerà in un'associazione politica. Non sarà un partito, anche perché mancano le basi. Ma sarà un conglomerante di tutte quelle persone che sono tantissime e che farà bene al partito in cui mi troverò, che è la Lega". Lo assicura Roberto Vannacci intervistato dal 'Corriere della Sera'. "Un comitato -ribadisce- che mette insieme tutti quelli che vedono in Vannacci un esponente di spicco della politica moderna. Io con la Lega condivido dei principi chiarissimi: sicurezza, sovranità, radici, famiglia e cultura".