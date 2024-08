Cittadinanza: Costa (Az), alla fine non se ne farà nulla

"Previsione: 1) buona parte della maggioranza non vuole lo Ius Scholae; 2) buona parte dell'opposizione non si accontenta dello Ius Scholae. Ergo, non se ne farà nulla. Si voteranno mozioni ambigue che ciascuno interpreterà a suo piacimento e stop. Fine del dibattito estivo". Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Azione.