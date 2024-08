Carcere Torino, detenuti aggrediscono membri consiglio disciplina

Tensioni nel carcere di Torino, dove alcuni detenuti hanno aggredito i componenti del consiglio di disciplina. E' accaduto durante la seduta in cui si stavano valutando i provvedimenti da prendere per un pestaggio subito da un recluso per opera dei suoi compagni. Uno degli incolpati ha dato in escandescenze e ha danneggiato un computer, un ventilatore e la libreria, mentre un altro ha scagliato una sedia contro il direttore del collegio. La polizia penitenziaria è intervenuta portando i componenti del consiglio nella sala comando al piano terra del padiglione A e chiudendo a chiave il locale. "Li abbiamo sottratti a un vero e proprio linciaggio", affermano dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Il segretario regionale, Leo Beneduci, ribadisce che "il carcere di Torino è fuori controllo da tempo, una bolgia infernale in cui il personale rischia la vita ogni giorno" e rinnova la richiesta al prefetto di impiegare l'esercito. Il consiglio di disciplina è composto da educatori e psicologi.