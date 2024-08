Alessandria, uccide il figlio disabile e la moglie poi si suicida

A Rivalta Bormida, nell'Alessandrino, un uomo di 67 anni, Luciano Turco, avrebbe prima ucciso il figlio disabile e la moglie, Giuseppina Rocca, 66enne, per poi togliersi la vita. I tre cadaveri sono stati ritrovati dai carabinieri nella casa di famiglia. Il corpo del figlio, Daniel di 44 anni, è stato rinvenuto sulla sedia a rotelle. Il figlio della coppia era costretto su una carrozzina da venti anni per via di un incidente. Si ipotizza che alla base del gesto ci fosse la frustrazione legata alla gestione della condizione del figlio. Sul posto sono giunti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno.