Salone Auto Torino, Pininfarina apre la Galleria del Vento

Il tempio dell'aerodinamica apre le sue porte al pubblico. In occasione del Salone Auto Torino la Galleria del Vento Pininfarina di Grugliasco (Torino) dedicherà un'intera giornata, sabato 14 settembre 2024 dalle 9 alle 18, a chi vorrà prenotare la propria visita gratuita attraverso il portale https://pininfarina.adeweb.it/. Durante il tour guidato dal team Pininfarina della Galleria del Vento, i partecipanti avranno l'opportunità di ammirare, nella camera di prova, la concept car H2 Speed che rappresenta la visione Pininfarina di un'auto da pista ad alte prestazioni, basata su tecnologia a idrogeno fuel cell. La Galleria del Vento Pininfarina, progettata dal professore Alberto Morelli del Politecnico di Torino e fortemente voluta da Sergio Pininfarina, è un luogo unico, anche dal punto di vista architettonico. Inaugurata nel 1972, era la prima galleria del vento in Italia per test su vetture in scala 1:1 e una delle sette nel mondo. Ancora oggi Pininfarina è l'unica società di design a esserne dotata. Tra le caratteristiche tecniche il sistema di suolo mobile per ottimizzare la riproduzione dell'effetto suolo sino a 250km/h, il sistema di generazione di turbolenza e il sistema di misurazione della rumorosità interna ed esterna. Per tutta la durata del Salone Auto Torino Pininfarina sarà presente nel cuore di Torino, in piazzetta Reale. Qui saranno esposte una edizione speciale della Battista, denominata Nino Farina, per celebrare il leggendario primo campione del mondo di Formula 1 e nipote del fondatore della Pininfarina Spa, Battista Pinin Farina; la concept car Sergio, la barchetta biposto creata per celebrare il senatore a vita Sergio Pininfarina e un esemplare di Ferrari Testarossa, in omaggio al 40esimo anniversario di questo modello iconico disegnato e prodotto da Pininfarina. Sabato 14 settembre alle 11, in occasione della parata di prototipi ed edizioni limitate dei carrozzieri, sfilerà la Battista e verrà riconosciuto un tributo in memoria di Paolo Pininfarina.